Стали известны обновления, которые «Феррари» привезёт в Имолу

Команда Формулы-1 «Феррари» готовит новый пакет обновлений, который должен улучшить поведение болида в медленных секторах, сообщает издание Corriere della Sera.

По версии издания, основным поводом к изменениям стало поведение болида «Феррари» в медленных секторах трассы в Майами, а также плохая работа шин на длинной дистанции.

Резина на итальянских машинах резко теряет свою производительность после первоначального сцепления с дорогой. На этапе в США это привело к тому, что болиды конкурентов из «Астон Мартин» имели преимущество на прямой после медленной связки поворотов в среднем на 5-7 км/ч.

Обновления к этапу в Имоле являются частью большого проекта по модернизации болида, который должен завершиться к этапу в Испании. По информации источника, в Маранелло надеются на потенциальные улучшения в 0,3-0,4 десятых с круга.

Сами обновления к домашнему этапу будут включать в себя новую конструкцию днища и смещённый диффузор. Новая «Феррари» будет приближена по конструкции к «Ред Булл».

Основной пакет обновлений в итальянской команде отложили на летнюю гонку в Барселоне. После первых тестов полностью обновлённого болида команда столкнулась с недостаточной поворачиваемостью – сейчас в Маранелло инженеры работают над устранением этой проблемы.