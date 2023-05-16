Леклер: давление было и на Михаэля Шумахера с Тодтом, «Феррари» не может оправдываться
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о давлении, оказываемом на итальянскую команду из-за неудачного начала нынешнего сезона.
«Я считаю, что долгосрочная перспектива – это то, на что у Фредерика хороший глаз, он способен анализировать ситуацию и понимать, что нужно изменить, чтобы стать лучше.
Давление на команду было и тогда, когда выступали Михаэль [Шумахер] и Жан [Тодт], и они блестяще справились с ним. Поэтому мы не можем жаловаться и оправдываться. Это также является частью особенности «Феррари». Здесь присутствует страсть, которой, как я считаю, нет ни у одной другой команды. Сложнее справляться с трудностями, когда больше эмоций. Но это «Феррари», и я не изменю положение вещей», – приводит слова Леклера издание The Athletic.
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