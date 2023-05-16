Хорнер подшутил над карьерой пилота Тото Вольфа

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, высказываясь о своей карьере гонщика, подшутил над коллегой, главой «Мерседеса» Тото Вольфом. Вольф начинал карьеру пилота в австрийской Формуле Форд. Также выступал в чемпионате FIA GT.
«Что тут сказать, я боролся в гонках, а Тото просто принимал в них участие. А вообще, конечно, тот опыт даёт представление об эмоциях, которые испытывают сейчас гонщики, о некоторых трудностях, с которыми они сталкиваются.
Когда находишься в кокпите, чувствуешь себя довольно одиноко. В таких случаях хочется знать, что команда верит в тебя. Это внушает уверенность. Думаю, для меня именно это было ключевым моментом, который я извлёк из времени, проведённого за рулем. Я выступал как за хорошие команды, так и не очень хорошие, но в конечном итоге всё зависело от людей», — сказал Хорнер на канале FT Live в YouTube.
Тото Вольф зажёг на вечеринке после финала сезона Формулы-1:
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