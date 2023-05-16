Штайнер рассказал о самой запоминающейся гонке «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что больше всего запомнил самую первую гонку в истории американской гоночной команды, которая состоялась в 2016 году в Австралии.
«Больше всего мне запомнилась наша самая первая гонка в Мельбурне в 2016 году. Тогда многие считали, что мы вообще не сможем выйти на старт, но мы смогли и до сих пор выступаем. Это заставляет меня гордиться нашей командой. Мы смогли набрать очки в дебютной гонке, а это мало кому удаётся.
Многие мечтают создать новую команду, а мне это удалось с помощью Джина Хааса, который помог реализовать проект. Сейчас у «Хааса» неплохие позиции в Формуле-1, мы стараемся становиться сильнее, и сделаем это», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
В нынешнем сезоне «Хаас» располагается на седьмом месте в Кубке конструкторов с восемью очками в активе.
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