Штайнер рассказал о самой запоминающейся гонке «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что больше всего запомнил самую первую гонку в истории американской гоночной команды, которая состоялась в 2016 году в Австралии.

«Больше всего мне запомнилась наша самая первая гонка в Мельбурне в 2016 году. Тогда многие считали, что мы вообще не сможем выйти на старт, но мы смогли и до сих пор выступаем. Это заставляет меня гордиться нашей командой. Мы смогли набрать очки в дебютной гонке, а это мало кому удаётся.

Многие мечтают создать новую команду, а мне это удалось с помощью Джина Хааса, который помог реализовать проект. Сейчас у «Хааса» неплохие позиции в Формуле-1, мы стараемся становиться сильнее, и сделаем это», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

В нынешнем сезоне «Хаас» располагается на седьмом месте в Кубке конструкторов с восемью очками в активе.