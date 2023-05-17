Командам Ф-1 запретили приезжать на трассу в Имоле в среду до особого распоряжения
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Командам Формулы-1 запретили приезжать на трассу в Имоле в среду до особого распоряжения в связи с тяжёлыми погодными условиями в Эмилии-Романье и эвакуацией персонала автодрома, которая состоялась 16 мая, сообщил журналист Даниэль Моксон на своей странице в социальных сетях.
В среду утром должно состояться заседание специальной комиссии, которая оценит сложившуюся ситуацию и примет решение о возможном возобновлении работы автодрома.
Напомним, ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться в ближайшие дни. Вероятно, дожди продолжатся и во время Гран-при, но точного прогноза пока нет.
Этап в Эмилии-Романье состоится с 19 по 21 мая.
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