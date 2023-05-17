Появились фотографии затопленного автодрома в Эмилии-Романьи

Известный журналист Формулы-1 Альберт Фабрега опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал, в каком состоянии сейчас находится автодром в Эмилии-Романьи, где в ближайшие выходные должен состояться очередной этап чемпионата.

«Я получил эти снимки из Имолы. Паддок и пит-лейн Формулы-1 в порядке. В нижних зонах, где находится паддок Формулы-2, много воды. Сегодня персоналу запретили выходить на трассу», — написал Фабрега.

Напомним, ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться в ближайшие дни. Вероятно, дожди продолжатся и во время Гран-при, но точного прогноза пока нет.

Этап в Эмилии-Романьи состоится с 19 по 21 мая.