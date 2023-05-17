Фабрега предположил, будут ли организаторы ГП Эмилии-Романьи стремиться провести этап

Известный журналист Формулы-1 Альберт Фабрега рассказал, что, по его мнению, организаторы Гран-при Эмилии-Романьи будут делать всё возможное для проведения этапа. Напомним, в последние дни на регион, где будет проводиться Гран-при, обрушились сильнейшие ливни. В связи с этим существует риск отмены или переноса этапа.

«Я чувствую, что будет сделано всё возможное для проведения Гран-при. Но для этого местные власти должны соответствующее распоряжении и взять ситуацию под контроль. А вообще, конечно, сначала нужно помогать людям, попавшим в беду. Всегда», — написал Фабрега на своей странице в социальных сетях.

Гран-при Эмилии-Романьи должен пройти с 19 по 21 мая.

Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле: