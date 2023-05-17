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Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 под угрозой отмены после ливня и наводнения — последние новости, фото

Гран-при Формулы-1 на грани срыва: наводнение затопило автодром и окрестности. LIVE
Евгений Кустов
Наводнение против Гран-при Формулы-1 в Имоле
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Состоится ли этап в Имоле с рекордно длинным названием?

Проведение Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 оказалось под огромным вопросом. Итальянский регион, в честь которого назван этап в Имоле, только-только отошёл от последствий недавнего наводнения, как по нему снова ударили мощнейшие ливни. Новое наводнение уже добралось до части автодрома, где в пятницу, 19 мая, должны стартовать гоночные заезды. Состоится ли Гран-при Ф-1, а также этапы гонок поддержки, включая Формулу-2 и Формулу-3? Все подробности — в нашем онлайне.

Важное объявление — в 15:00 мск Фото из Имолы: часть автодрома затоплена
Live Евгений Кустов

Мнение Альберта Фабреги о судьбе этапа.

«Думаю, что будет сделано всё возможное для проведения Гран-при, если местные власти не будут против и справятся с чрезвычайной ситуацией. Но прежде всего они должны помочь людям, попавшим в беду.

Ещё остаётся 2-3 дня, а всё оборудование команд уже на трассе".

11:08 Евгений Кустов

По данным итальянской редакции Motorsport, на Гран-при продано 160 тыс. билетов. И вот всем этим людям нужно до Имолы доехать, где-то разместиться… Кто-то на машине приехал — её тоже надо где-то припарковать. На трассе им надо есть, нужны туалеты… Очень много вопросов по состоянию инфраструктуры.

10:54 Евгений Кустов

Нюансы по организации Гран-при в Имоле в сложившейся ситуации от La Gazzetta dello Sport.

«Некоторые дороги рядом с трассой были закрыты во второй половине вторника. Автодром по сути окружён водой. Многие из зелёных площадок и полей, которые обычно используются во время Гран-при под парковки, залиты водой и не могут быть использованы».

10:46 Евгений Кустов

Вот так вчера выглядела река Сантерно, текущая рядом с автодромом имени Энцо и Дино Феррари.

10:40 Евгений Кустов

Комментарий в «Твиттере» от авторитетного журналиста Адама Купера.

«Команды Ф-1 не могут проверить сегодня состояние своих боксов — есть ли какие-то проблемы из-за воды или нет.

Любое решение об отмене этапа должно быть принято быстро, то есть сегодня в первой половине дня. Но, как и всегда, в подобных случаях, возникнет спор: а за чей счёт? Всегда остаётся и шанс, что Гран-при перенесут, если найдут в календаре новую дату".

10:38 Евгений Кустов

Фото от Фабреги, показывающее, как сильно поднялся уровень реки по сравнению с прошлой субботой.

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega/status/1658736902512558084

10:36 Евгений Кустов

Важное объявление — в 15:00 мск

Последняя информация от Альберта Фабреги. Организаторы планируют выпустить последнее обновление по ситуации с Гран-при в 15:00 мск (14:00 по местному времени). Видимо, к этому моменту станет понятнее, реально ли провести Гран-при, а если реально, то потребуются ли изменения в расписании.

10:30 Евгений Кустов

А вот что пишет ещё один испанский журналист Антонио Лобато.

Организаторы Гран-при попросили представителей команд не приезжать сегодня на трассу, пока они не получат соответствующее разрешение.

Сегодня же утром будет обсуждаться, что делать с Гран-при — не исключается, что Гран-при будет отменён. Одна из основных проблем — огромное число болельщиков, которое готово устремиться в Имолу на уикенд на фоне столь серьёзной ситуации.

10:27 Евгений Кустов

Фото из Имолы: часть автодрома затоплена

Испанский журналист Альберт Фабрега получил фото и последнюю информацию с трассы. Паддок Формулы-1 и пит-лейны трассы не пострадал, а вот паддок Формулы-2 затоплен.

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega/status/1658703573549744128

10:26 Евгений Кустов

Проблемы с погодой начались накануне. Прогнозы погоды обещали сильнейший дождь во второй половине вторника — уже тогда стало понятно, что есть угроза нового наводнения. Организаторы потребовали от представителей команд Формулы-1 и других гоночных серий покинуть трассу, что и было сделано. Соответственно, все команды прервали подготовку к Гран-при (обустройство боксов, размещение оборудования, сборка машин, и так далее).

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