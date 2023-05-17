Гран-при Формулы-1 на грани срыва: наводнение затопило автодром и окрестности. LIVE

Мнение Альберта Фабреги о судьбе этапа.

«Думаю, что будет сделано всё возможное для проведения Гран-при, если местные власти не будут против и справятся с чрезвычайной ситуацией. Но прежде всего они должны помочь людям, попавшим в беду.

Ещё остаётся 2-3 дня, а всё оборудование команд уже на трассе".