Хилл: Гран-при Майами стал демонстрацией превосходства Ферстаппена над Пересом

Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл прокомментировал выступление пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при Майами, а также сравнил его с напарником Серхио Пересом.

Напомним, Перес стал победителем квалификации, тогда как Ферстаппен показал только девятый результат, однако в гонке голландец финишировал первым.

«Я восхищаюсь мастерством Макса в машине и смог воочию увидеть, как он воспользовался всем, что есть в машине, в гонке.

Выступление в квалификации было неудачным, из-за чего Макс не смог занять своё место в стартовой решётке. Поэтому с учётом того, что Серхио не победил, несмотря на возможность, вы должны признать, что это была демонстрация превосходства Ферстаппена, и не только над Серхио», – сказал Хилл в подкасте F1 Nation.