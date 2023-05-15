«Чуть не сломал плечо». Макс Ферстаппен выломал дверь, чтобы спасти кота

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что однажды ему пришлось выломать дверь с помощью молотка, чтобы спасти своего кота.
«Я потерял одного из котов и примерно три или четыре часа не знал, где он. И вот вдруг за дверью слышу, как кот стал мяукать. Это была маленькая гардеробная, так что путь туда был только один. Я пытался открыть дверь, но ничего не получалось. Оказалось, что с той стороны упала детская кроватка. Открыть дверь было просто невозможно. Я перепробовал всё, так что пришлось проделать в двери дыру с помощью молотка.
Должно быть, кот был очень напуган из-за всего этого шума. Сам я чуть не сломал плечо, пытаясь выломать дверь. В общем, теперь у меня есть дверь с огромной дырой! Я пытался снять её с петель, но для этого нужно было слегка приоткрыть её. Наверное, я не самый лучший специалист в этом деле», — приводит слова Ферстаппена Daily Express со ссылкой на его выступление на Twitch.
Фото: express.co.uk
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