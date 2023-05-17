«Доменикали проделывает этот трюк каждый год». Хорнер выступил за снижение числа Гран-при

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что хотел бы уменьшить число проводимых Гран-при в сезоне Формулы-1.
«Какое для меня идеальное число гонок? 18 (смеётся). Проблема заключается в том, что в дело вступает Стефано [Доменикали], и этот трюк проделывается каждый год.
Изначально Стефано говорит: «Оу, мы не можем поехать в Сильверстоун, да и Монца выглядит неважно». А затем добавляет: «Послушайте, мы не можем потерять Монако, Монцу и Сильверстоун… А как насчёт Лас-Вегаса? Хорошо, мы поедем в Лас-Вегас. А ещё есть Майами… Хорошо, и туда мы тоже поедем». Знаете, Ф-1 продолжает находить отличные места, и тяжело сказать «нет».
Однако в определённый момент вы выходите на насыщение. 23 – это безумное число гонок и безумный километраж, который вы должны преодолеть. Считаю, что лучше бороться за существующие места, чем добавлять новые. Я чувствую, что мы не так уж и далеки от точки перелома», – приводит слова Хорнера издание The Financial Times.
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