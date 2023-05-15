Хорнер: автопроизводителей бесит, что их обходят люди из компании газировки
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Глава «Руд Булл» Кристиан Хорнер иронично высказался о возможности команды самостоятельно производить силовые установки для болидов Формулы-1.
«По правде сказать, я считаю, что автопроизводителей это бесит. Когда вы являетесь производителем оборудования и вас обходят люди из компании, производящей газировку… Порой собственное производство кажется неудобным, но наш пример лишь доказывает, что всё возможно, если вы соедините правильных людей и правильные инструменты. Когда мы сделали шасси, то подумали, а почему не повторить то же и с двигателем», – приводит слова Хорнера издание The Financial Times.
Ранее Хорнер заявил, что две команды Формулы-1 заинтересованы в приобретении двигателей у «Ред Булл».
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