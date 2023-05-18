Бывший гонщик Формулы-3 Смоляр продолжит карьеру в чемпионате России РСКГ
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Российский гонщик, бывший участник Формулы-3 Александр Смоляр будет выступать за команду «ЛУКОЙЛ Рейсинг» в чемпионате России в классе «Туринг».
Смоляр будет выступать на машине Hyundai i30 N TCR, а Владимир Атоев, в свою очередь, пересядет на Hyundai Elantra N TCR.
«Мы приветствуем участника программы SMP Racing Александра Смоляра в составе команды и надеемся, что впечатляющий опыт выступлений в европейских соревнованиях поможет ему показывать в России высокие результаты», — опубликовала сообщение пресс-служба команды.
Александр Смоляр в прошлом году выступал в Формуле-3 за команду «МП Моторспорт». Также в его активе выступления за «АРТ» (2020–2021) в той же серии. Кроме того, Смоляр выступал в Испанской Формуле-4 за SMP Racing.
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