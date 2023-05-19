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Статистика: «Ред Булл» лидировал больше 90% времени в текущем сезоне

Статистика: «Ред Булл» лидировал больше 90% времени в текущем сезоне
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Статистический портал RacingNews365 собрал информацию по количеству времени, которое каждая из команд Формулы-1 смогла лидировать в сезоне-2023. При этом учитывалась и спринтерская гонка на Гран-при Азербайджана.

Согласно полученным данным, пилоты команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес суммарно лидировали 94,1% времени. Помимо них, хотя бы один раз выйти в лидерство удавалось только «Мерседесу», «Астон Мартин» и «Феррари».

Полная статистика.
1. «Ред Булл» – 257 кругов (94,1% времени)
2. «Мерседес» – 11 кругов (4% времени)
3. «Астон Мартин» – 3 круга (1,1% времени)
4. «Феррари» – 2 круга (0,7% времени)

Напомним, после пяти этапов текущего сезона «Ред Булл» уверенно возглавляет таблицу Кубка конструкторов, набрав 224 очка. У ближайшего преследователя, «Астон Мартин», только 102 балла.

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