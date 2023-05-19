Зак Браун рассказал, что хотел бы видеть больше команд в Формуле-1
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун высказался на тему расширения пелотона, дав совет новым командам.
«Думаю, расширение пелотона – это отличная идея. Когда я начинал, у нас вообще была предквалификация, потому что проехать Гран-при были готовы около участников.
Увеличение команд в Формуле-1 принесло бы много ресурсов, помогло бы нам в нашем общем деле, способствовало бы развитию спорта как таковому.
Лучший пример для новых команд – история «Хааса». Они делают всё поступательно, устойчиво развиваются и уже достигают неплохих результатов. Многим потенциальным участникам Формулы-1 не хватает той чёткости, с которой работает «Хаас» – с этой команды нужно брать пример», – приводит слова Брауна портал RacingNews365.
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