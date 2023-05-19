Леклер: ошибки – это нормально

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался на тему своих ошибок, допущенных во время Гран-при Майами.

«Я полностью сконцентрирован на скорости и изучении возможностей моего болида, так что ошибки – это нормально. Конечно, присутствует давление, особенно когда ты являешься частью «Феррари». Даже при малейшей ошибке люди разочаровываются в тебе. Я осознаю свою ответственность.

Как гонщик я обязан справляться с давлением. Это такая же часть Формулы-1, как борьба колесо в колесо на трассе. Это тоже часть моей работы, а работа не всегда идёт по плану», – приводит слова Леклера портал SpeedWeek.

Напомним, после ряда ошибок, допущенных во время Гран-при Майами, Леклера раскритиковал ряд экспертов, среди которых Дэймон Хилл, Дэвид Култхард и Ральф Шумахер.