Леклер: ошибки – это нормально

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался на тему своих ошибок, допущенных во время Гран-при Майами.
«Я полностью сконцентрирован на скорости и изучении возможностей моего болида, так что ошибки – это нормально. Конечно, присутствует давление, особенно когда ты являешься частью «Феррари». Даже при малейшей ошибке люди разочаровываются в тебе. Я осознаю свою ответственность.
Как гонщик я обязан справляться с давлением. Это такая же часть Формулы-1, как борьба колесо в колесо на трассе. Это тоже часть моей работы, а работа не всегда идёт по плану», – приводит слова Леклера портал SpeedWeek.
Напомним, после ряда ошибок, допущенных во время Гран-при Майами, Леклера раскритиковал ряд экспертов, среди которых Дэймон Хилл, Дэвид Култхард и Ральф Шумахер.
- 20 мая 2023
-
00:08
- 19 мая 2023
-
23:43
-
23:12
-
22:27
-
21:14
-
20:47
-
19:42
-
19:10
-
18:50
-
18:27
-
17:54
-
16:55
-
16:02
-
15:15
-
14:30
-
13:44
-
12:50
-
11:55
-
11:17
-
10:26
-
10:05
-
00:28
- 18 мая 2023
-
23:11
-
21:47
-
20:50
-
19:56
-
18:43
-
17:49
-
16:15
-
15:49
-
15:36
-
15:01
-
14:59
-
14:55
-
13:40