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Шарль Леклер попал в аварию в квалификации Гран-при Майами Формулы-1 и признал, что всегда сильно рискует

Леклер признал свой подход к квалификации: победа или стена. Это вообще адекватно?
Евгений Кустов
Шарль Леклер попал в аварию
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Похоже, в Формуле-1 пора снова менять правила.

Главная надежда «Феррари» Шарль Леклер спустя неделю после завоевания первой в сезоне поул-позишен завершил квалификацию в Майами совсем по-другому: в стене, после аварии в конце третьего сегмента. При этом монегаск публично признал то, что многие и прежде подозревали: в конце квалификаций Шарль исповедует подход «классный круг или авария». Но нормальна ли такая тактика для одного из ведущих гонщиков Формулы-1?

«В третьем сегменте я рискую сильнее остальных»

Леклер всегда считался мастером квалификаций. Шарль умеет извлекать из машины дополнительную скорость в решающий момент, нередко создавая настоящие субботние шедевры. Однако подобные выступления Леклера идут рука об руку с ошибками, что давно заставляло подозревать: по сути Шарль просто выбирает другую степень риска по сравнению с конкурентами. Теперь это прямо подтвердил сам лидер «Феррари».

«Всегда можно находить оправдания в подобных ситуациях — например, сильный ветер, пограничные настройки… Но я сам загнал себя в такие условия. Я хотел такие настройки, я знал, что будет непросто, но думал, что смогу выжать из машины максимум в третьем сегменте, который является моей сильной стороной. Я знаю, что в третьем сегменте рискую сильнее остальных, и поэтому чаще всего у меня получаются хорошие третьи сегменты», — заявил гонщик.

Вот только даже если на три классных круга придётся один вылет или авария, является ли подобный подход оправданным?

Формула-1 2023. Этап 5, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
06 мая 2023, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Red Bull
1:26.841
2
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.361
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.508

Будущий Шумахер… или Мальдонадо?

Главный аргумент «за» понятен: лучше, условно, взять три поула и один раз провалиться, чем четыре раза уныленько оказаться на третьей-четвёртой позиции. Но чемпионской такую тактику не назовёшь: регулярные срывы будут стоить тебе очков, в то время как стабильный конкурент и поул иногда отберёт, и в остальных Гран-при всегда будет где-то рядом, без срывов вниз.

Не будем забывать и про то, что в сегодняшней Формуле-1 ты уже не можешь позволить себе бесконечно бить машины без последствий. Перебор элементов силовой установки и коробок передач приведёт к штрафам, а утилизация других деталей машины больно ударит по бюджету команду. Вместо новинок придётся строить запчасти, а руководство команды задумается: если обновление есть лишь в одном экземпляре, стоит ли его доверять потенциальному крашеру?

Кстати, про крашера. Чем чаще гонщик начнёт оказываться в стене, тем больше будет вопросов: а это вообще один из самых перспективных пилотов Ф-1 и будущий чемпион или гонщик, который не в состоянии выступать стабильно и временами напоминает не Шумахера, а Мальдонадо?

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«После Баку вы говорили, что он — суперзвезда»

Босс Леклера Фредерик Вассёр проблемы в регулярных авариях монегаска пока не видит.

«Когда ты борешься за поул, то должен атаковать. Нельзя сказать, что он атаковал слишком сильно. В прошлом году, когда были проблемы, говорили, что ему следует атаковать. Теперь он делает это, а говорят, что он атакует слишком сильно. Я не говорю, что здорово всегда ехать на грани. Но лучше так, чем закончить квалификацию и сказать: «Если бы я атаковал сильнее, то всё сложилось бы лучше».

Вассёру напомнили, что Леклер попал в аварию в одном и том же месте два дня подряд.

«Да, всё так. Но, с другой стороны, после квалификации в Баку вы говорили мне, что Шарль — суперзвезда. Мы должны немножко успокоиться», — парировал глава «Феррари».

Мы же приведём аргумент в защиту Леклера. В прошлом сезоне, когда машина была сильнее и Шарль реально боролся за чемпионство, ошибок в квалификации было меньше. То есть монегаск тогда грамотнее дозировал риск, понимая, что лучше оставить хоть какой-то запас и всё равно стать вторым-третьим. А вот в 2023 году Леклер осознаёт, что глобально он ни за что не борется и что только риск может позволить ему опередить «Ред Булл» хотя бы по субботам. То есть можно ожидать, что если Шарль снова получит от команды потенциально чемпионскую технику, то моментально перестроится и снова окажется достаточно надёжен.

Леклер спровоцирует смену правил?

Напоследок ещё один важный момент. Авария Шарля за две минуты до конца квалификации гран-при Майами привела к красным флагам, после которых сессию уже не возобновили. То есть Леклер испортил концовку не только себе, но и всем соперникам. В частности Максу Ферстаппену, который ошибся на первом круге, и Валттери Боттасу, у которого оставался лишь один комплект шин. Вздыхали насчёт упущенных шансов и все остальные.

Кто-то скажет: ну, голландцу нужно было не ошибаться, а финну — не откладывать единственный шанс до последних минут. Мол, сами виноваты. И всё же справедливо ли, если кто-то разбивает машину, но никак из-за этого не страдает, поскольку его соперники уже не могут улучшить? По сути нынешний регламент как раз провоцирует подход Леклера: рискуй, попадай в аварии, на результат это не повлияет. А уж если ты хорошо провёл первую попытку, то во второй крэш может оказаться даже самым выгодным исходом.

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Похоже, Формуле-1 стоит вмешаться и внести поправки в правила. Варианты могут оказаться разные, но самый логичный — продлевать время сегмента так, чтобы у конкурентов оставалось время на нормальный прогревочный круг и старт боевого. А вот вызвавший жёлтые или тем более красные флаги гонщик в качестве штрафа должен оставаться в боксах, даже если его машина на ходу.

Такие или почти такие системы существуют в разных чемпионатах, ничего революционного в подобном предложении нет. Пора бы и в Ф-1 ввести «поправку Леклера». Риск — это прекрасно, но поощрять тактику «поул или красный флаг» не следует.

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