Квят: Формула-1 — это большое давление, иногда неплохо сделать перерыв
Поделиться
Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят поделился воспоминаниями об уходе из главной гоночной серии. Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл в 2020 году за «Альфа Таури».
«Честно говоря, в течение нескольких месяцев после ухода из Формулы-1 я чувствовал себя нормально. Было ощущение, что я выступал долгий отрезок. Формула-1 — это большое давление, постоянное пристальное внимание прессы, борьба, перелёты. Иногда неплохо сделать перерыв. Но теперь я понимаю, что здорово было быть частью Формулы-1.
В WEC меньше камер, меньше внимания, нет камер Netflix, в этом серьёзные отличия. Но и здесь в итоге тоже нужно выстраивать отношения с людьми, быть в нужное время и в нужном месте», — приводит слова Квята GPBlog.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 мая 2023
-
15:18
-
14:50
-
13:35
-
12:31
-
11:49
-
10:54
-
09:50
-
00:08
- 19 мая 2023
-
23:43
-
23:12
-
22:27
-
21:14
-
20:47
-
19:42
-
19:10
-
18:50
-
18:27
-
17:54
-
16:55
-
16:02
-
15:15
-
14:30
-
13:44
-
12:50
-
11:55
-
11:17
-
10:26
-
10:05
-
00:28
- 18 мая 2023
-
23:11
-
21:47
-
20:50
-
19:56
-
18:43
-
17:49
Партнерский контент