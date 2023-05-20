Квят: Формула-1 — это большое давление, иногда неплохо сделать перерыв

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят поделился воспоминаниями об уходе из главной гоночной серии. Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл в 2020 году за «Альфа Таури».

«Честно говоря, в течение нескольких месяцев после ухода из Формулы-1 я чувствовал себя нормально. Было ощущение, что я выступал долгий отрезок. Формула-1 — это большое давление, постоянное пристальное внимание прессы, борьба, перелёты. Иногда неплохо сделать перерыв. Но теперь я понимаю, что здорово было быть частью Формулы-1.

В WEC меньше камер, меньше внимания, нет камер Netflix, в этом серьёзные отличия. Но и здесь в итоге тоже нужно выстраивать отношения с людьми, быть в нужное время и в нужном месте», — приводит слова Квята GPBlog.