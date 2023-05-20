Алонсо: в 2018 году моя эффективность была такой же, но люди этого не замечали

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанский ветеран Фернандо Алонсо поделился мнением о своём решении завершить карьеру после окончания сезона-2018.

«Когда я завершил карьеру, то находился в упадке, но я не хотел этого, потому что моя эффективность, моя конкурентоспособность были такими же высокими, как и всегда, но люди этого не замечали.

Теперь же я доказываю, что по-прежнему быстр, и, каков бы ни был мой возраст – это история возвращения. Победа в 33-м Гран-при или борьба за чемпионство сделали бы мою историю ещё более драматичной», – приводит слова Алонсо издание New York Times.

Ранее чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл заявил, что Алонсо способен выступать на элитном уровне до 45 лет.