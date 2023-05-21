Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Знаменитый «Логан» с «24 часов Нюрбургринга» разбит и не подлежит восстановлению

Знаменитый «Логан» с «24 часов Нюрбургринга» разбит и не подлежит восстановлению
Аудио-версия:
Комментарии

Dacia Logan («Рено Логан») команды Ollis Garage Racing, ставший знаменитым на марафоне «24 часа Нюрбургринга» в 2021 году, разбился без возможности починки. Об сообщила пресс-служба команды.

«Рено Логан» стал известным после выступления на марафоне «24 часа Нюрбургринга» в 2021 году, когда экипаж команды Ollis Garage Racing смог довести машину до конца гонки, показывая при этом достойный темп.

Фото: Getty Images

Перед стартом марафона «Логан» был существенно доработан для участия в гонках. Вместо стандартного двигателя в команде установили «атмосферник» Renault Megane, а также внедрили специальную пятиступенчатую коробку передач. В итоге мощность машины составила 165 л.с.

«Логан» тогда преодолел девять часов заезда, но гонка была досрочно завершена из-за тумана.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023