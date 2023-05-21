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Знаменитый «Логан» с «24 часов Нюрбургринга» разбит и не подлежит восстановлению

Dacia Logan («Рено Логан») команды Ollis Garage Racing, ставший знаменитым на марафоне «24 часа Нюрбургринга» в 2021 году, разбился без возможности починки. Об сообщила пресс-служба команды.

«Рено Логан» стал известным после выступления на марафоне «24 часа Нюрбургринга» в 2021 году, когда экипаж команды Ollis Garage Racing смог довести машину до конца гонки, показывая при этом достойный темп.

Фото: Getty Images

Перед стартом марафона «Логан» был существенно доработан для участия в гонках. Вместо стандартного двигателя в команде установили «атмосферник» Renault Megane, а также внедрили специальную пятиступенчатую коробку передач. В итоге мощность машины составила 165 л.с.

«Логан» тогда преодолел девять часов заезда, но гонка была досрочно завершена из-за тумана.