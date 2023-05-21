10 человек погибли на спортивном автошоу в Мексике
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Десять человек погибли в результате перестрелки в штате Нижняя Калифорния (Мексика) в минувшую субботу, сообщает издание Reuters. Ещё девять человек получили ранения.
Инцидент произошёл во время шоу гонок по бездорожью в районе города Эстенада. По информации ресурса, к месту проведения мероприятия подъехал серый фургон, из которого вышли люди с ружьями, устроившую стрельбу по участникам. Полиция уже начала расследование. Личности стрелявших пока не установлены.
Как сообщает издание The Independent, перестрелка могла стать следствием конфликта двух местных картелей.
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