10 человек погибли на спортивном автошоу в Мексике

Десять человек погибли в результате перестрелки в штате Нижняя Калифорния (Мексика) в минувшую субботу, сообщает издание Reuters. Ещё девять человек получили ранения.

Инцидент произошёл во время шоу гонок по бездорожью в районе города Эстенада. По информации ресурса, к месту проведения мероприятия подъехал серый фургон, из которого вышли люди с ружьями, устроившую стрельбу по участникам. Полиция уже начала расследование. Личности стрелявших пока не установлены.

Как сообщает издание The Independent, перестрелка могла стать следствием конфликта двух местных картелей.