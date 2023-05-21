Сарджент рассказал о главном уроке, который он извлёк, выступая в Формуле-1

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент рассказал, какой самый большой урок он получил, выступая в Формуле-1.

«Думаю, самое главное, чему я научился, это то, что при таком высоком уровне Формулы-1, как сейчас, маленькие ошибки стоят слишком дорого. Вы сильно заплатите за них, если не будете каждый день находиться на абсолютной пике.

Думаю, это стало для меня самым большим уроком; это нелегко сделать, но я знаю, что если я буду на высоте каждый день, то этого будет достаточно. Так что я просто хочу быть уверенным, что смогу делать это постоянно», — приводит слова Сарджента Racingnews365.

Ранее руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, что он не сомневается в прогрессе 22-летнего гонщика команды Логана Сарджента, который в этом году дебютировал в Формуле-1.