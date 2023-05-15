Руководитель «Уильямса»: я не жду от Сарджента, что он составит конкуренцию Албону

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз не сомневается в прогрессе 22-летнего гонщика команды Логана Сарджента, который в этом году дебютировал в Формуле-1.

«Логан здесь потому, что он быстр, он приносит пользу. Но он должен начинать с того, чтобы просто взять всё под контроль, ехать чисто. В обеих квалификационных сессиях в Баку он добрался до второго сегмента. Это стабильность. И это то, что мы ищем.

Я объяснял ему: «Ты достаточно быстр. Используй второй сегмент, чтобы нарастить свой опыт почти вдвое по сравнению с тем, какой он у тебя в данный момент». И это именно то, что вы будете видеть от него. Вы увидите, что он постепенно растёт.

Я не жду от него, что он составит конкуренцию Алексу [Албону]. Он провёл серию гонок, которых у него раньше не было.

Но даже в Майами, как бы он ни был разочарован, между ним и Алексом было всего три десятых в первом сегменте. Так уж получилось, что машин было семь. Но три десятых, вот насколько близко всё было», — приводит слова Ваулза Autosport.com.