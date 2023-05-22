Алонсо: было бы честью проехать «24 часа Ле-Мана» с Ферстаппеном
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Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что был бы рад выступить на «24 часах Ле-Мана» вместе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
Стоит отметить, что Алонсо дважды выигрывал «24 часа Ле-Мана».
«Мы с ним очень хорошие друзья, всегда на связи. Было бы классно проехать «Ле-Ман» с Максом Ферстаппеном, если я когда-либо вернусь туда. Когда отправляешься отдыхать и передаёшь машину лучшему пилоту, то понимаешь, что она в надёжных руках. Это было бы честью для меня», — приводит слова Алонсо RacingNews365.
В нынешнем сезоне Формулы-1 Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов после пяти этапов со 119 очками в активе. Фернандо Алонсо располагается на третьем месте, набрав 75 очков.
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