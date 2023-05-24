В «Хонде» высказались о возможности совместной работы с Фернандо Алонсо

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ прокомментировал возможность сотрудничества японцев с нынешним гонщиком «Астон Мартин» испанцем Фернандо Алонсо. Когда испанец выступал за «Макларен», то жёстко критиковал работу двигателей «Хонды», один раз даже сравнив мотор по характеристикам с двигателем серии GP2. Позднее Алонсо заявлял, что сожалеет о своих словах.

«Он такой уважаемый гонщик. Выбор пилотов — дело команды, но если мы будем сотрудничать с Алонсо, то с нашей стороны нет никаких возражений или чего-то ещё», — приводит слова Ватанабе Speedcafe.

«Астон Мартин» перейдёт на двигатели «Хонды» с сезона-2026. В этот момент двукратному чемпиону мира Алонсо исполнится 44 года.