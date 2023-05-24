Генеральный директор «Хонды» высказался о партнёрстве с «Астон Мартин» в Формуле-1

Генеральный директор «Хонды» Тошихиро Мибе прокомментировал новость о том, что команда Формулы-1 «Астон Мартин» и японский автопроизводитель начнут совместную работу с 2026 года.

«Одной из ключевых причин нашего решения принять новый вызов в Формуле-1 является то, что она стремится стать устойчивой гоночной серией, что соответствует направлению, в котором «Хонда» стремится к углеродной нейтральности. Формула-1 станет платформой, которая будет способствовать развитию наших технологий электрификации.

«Хонда» — это компания, которая имеет историю развития, принимая вызовы и побеждая в гонках мирового класса. В новых правилах 2026 года ключом к победе станет компактный, легкий и мощный электродвигатель с высокопроизводительной батареей, способной работать с высокой мощностью.

Мы считаем, что технологии и ноу-хау, полученные в ходе этого нового испытания, потенциально могут быть применены непосредственно в наших будущих серийных электромобилях, и технологиях электрификации в различных областях, включая eVTOL, которая сейчас находится в стадии исследований и разработок.

«Хонда» и наш новый партнер, команда «Астон Мартин», разделяют искреннее отношение и стремление к победе, поэтому, начиная с сезона 2026 года, мы будем работать вместе и стремиться к чемпионскому титулу», — приводит слова Мибе официальный сайт «Хонды».