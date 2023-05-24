Бывший технический директор «Уильямса» перешёл в «Хёндэ»

Бывший технический директор «Уильямса» Франсуа-Ксавье Демезон был назначен на роль технического директора «Хёндэ». 54-летний специалист присоединится к команде с 1 июня 2023 года.

«Мы рады, что Франсуа-Ксавье присоединился к нам, чтобы возглавить технические отделы нашей автоспортивной деятельности. Его обширный опыт и достижения окажутся бесценными, поскольку мы стремимся утвердиться в качестве эталона в наших автоспортивных программах», — сказал президент команды Шон Ким.

«Я очень рад приступить к этой новой роли в «Хёндэ». С удовольствием приму этот вызов и с нетерпением жду начала работы с персоналом, который уже добился больших успехов в WRC и своих клиентских гоночных программах», — сказал сам Демезон.