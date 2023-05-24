Леклер оценил шансы «Феррари» на победу в Гран-при Монако

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Монако, который пройдёт с 26 по 28 мая.

«Мы не находимся в том же положении, если сравнивать с предыдущим годом. Машина менее конкурентоспособна. Посмотрим, как всё сложится, но, как и всегда, я отдам все силы.

По правде сказать, «Ред Булл» ощутимо сильнее на всех трассах, и, даже если мы всё сделаем идеально, у их пилота всегда есть возможность изменить ситуацию. Я надеюсь подойти к уикенду в хорошей форме и добиться успеха в квалификации. Нет сомнений, что в гонке «Ред Булл» окажутся впереди», – приводит слова Леклера издание GPToday.

Ранее Леклер отреагировал на слухи о желании Вольфа пригласить его в «Мерседес».

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