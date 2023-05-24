В «Хонде» назвали момент, повлиявший на заключение сделки с «Астон Мартин»

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ рассказал о переговорах с командой Формулы-1 «Астон Мартин», о сделке с которой стало известно сегодня, 24 мая.
Напомним, «Астон Мартин» и «Хонда» официально объявили о партнёрстве, которое начнётся с 2026 года. Автопроизводитель будет поставлять команде Ф-1 силовые установки, построенные в соответствии с новым моторным регламентом.
«Мы вели переговоры с несколькими командами в попытке определить направление. По ходу обсуждений мы решили, что у «Астон Мартин» самое сильное желание победить в чемпионате.
Для меня стало честью посещение завода. Я увидел, куда делаются инвестиции, это касается и персонала, а также неуклонное желание двигаться вперёд. Наша силовая установка была высоко оценена, поэтому мы были нужны не только «Астон Мартин». Но мы действительно хотели поработать с этой командой. И выбрали её», – приводит слова Ватанабэ издание Motorsport.
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