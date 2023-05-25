Марко: приоритет «Хонды» не сместится с «Ред Булл» до 2026 года

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что сделка «Хонды» с «Астон Мартин» на 2026 год не повлияет на сотрудничество японского производителя с австрийской командой.

«Когда «Хонда» решила продолжить [работу в Формуле-1] в минувшем году, общего пути, который устраивал бы обе стороны, не было. И мы приняли смелое и дорогостоящее решение построить собственный двигатель. Переговоры были, однако мы не смогли согласовать с «Хондой», кто чем будет заниматься.

Все построенные двигатели в той или иной степени соответствуют ожидаемому уровню. Мы также получили письменные заверения, что приоритет компании не изменится до 2026 года. Как и мы, они будут работать с полной отдачей для победы в чемпионатах», – приводит слова Марко издание Motorsport-Magazin.