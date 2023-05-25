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В «Хонде» ответили, будут ли поставлять моторы другим командам Формулы-1

В «Хонде» ответили, будут ли поставлять моторы другим командам Формулы-1
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Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» может стать единственной в серии, кто будет сотрудничать с японским автопроизводителем «Хонда» начиная с 2026 года. Об этом сообщил руководитель автоспортивного подразделения компании Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ.

«Сотрудничество будет ограничено гонками, и в настоящий момент мы не обсуждаем массовое производство [дорожных машин]. Я не говорю, что это невозможно, но в первую очередь мы бы хотели сосредоточиться на Формуле-1 и добиться хороших результатов.

«Астон Мартин» станет единственной заводской командой. Не скажу, что клиентов больше не будет, однако на данный момент соответствующих планов нет», – приводит слова издание Ватанабэ GrandPX.news.

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