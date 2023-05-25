«Хонда» уверена, что сможет конкурировать с другими производителями моторов в 2026 году

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ уверен, что японская команда сможет сравниться с конкурирующими производителями силовых агрегатов для Формулы-1 после своего полноценного возвращения с «Астон Мартин» в 2026 году.

«Я хотел бы отметить, что мы постоянно поставляли двигатели по запросу Red Bull даже для нынешней Формулы-1, поэтому мы продолжаем работать и для текущих гонок Формулы-1.

Что касается новых правил, которые будут введены с 2026 года, мы постоянно занимаемся изучением важных факторов с точки зрения силовых установок. Поэтому мы не полностью свернули свою научно-исследовательскую деятельность. В отличие от предыдущего раза, когда мы полностью её прекратили, сейчас мы уже занимаемся разработками.

В апреле 2022 года была создана новая компания под названием Honda Racing Corporation, это специализированная компания для проведения автогонок. Эта компания продолжает заниматься исследованиями и разработкой технологий, и мы начали исследования, касающиеся новых правил. Поэтому мы не считаем, что потеряли так много, несмотря на наш уход из гонок Формулы-1», — приводит слова Ватанабэ Motorsport.