Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сделал заявление о расистском скандале вокруг Винисиуса

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил поддержку нападающему футбольного клуба «Реал» Винисиусу Жуниору, который столкнулся с проявлением расизма во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Валенсией» (0:1).

«Ужасно, что в 2023 году мы всё ещё сталкиваемся с подобными инцидентами. Это действительно поразило меня и напомнило, что я уже испытывал сам, когда участвовал в гонках. То, что говорят некоторые люди, может быть очень обидным.

Винисиус держался невероятно смело. Удивительно, что многие из тех, кто испытывает подобное на поле, остаются сильными, продолжают быть скромным и не реагируют, продолжая нести ответственность и двигаясь вперёд. Они знают, что есть много маленьких детей, которые в этот момент наблюдают за ними.

Сегодня в обществе нет места дискриминации, поэтому спорту нужно делать больше. Нам всем нужно продолжать делать больше, и если мы с этим сталкиваемся, то должны реагировать. Я надеюсь, что в какой-то момент мне удастся приехать в Бразилию, чтобы выразить ему свою поддержку», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: