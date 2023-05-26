«Уильямс» представил 4 варианта спецливреи, один из которых будет на трёх ГП этого сезона

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» представила четыре варианта ливреи, которые гоночный коллектив подготовил вместе со своим спонсором, нефтяной компанией Gulf. «Уильямс» рассчитывает появиться в одном из новых вариантов раскраски на трёх Гран-при нынешнего сезона: в Сингапуре, Японии и Катаре. Выбрать окончательный вариант предложено болельщикам, которые могут проголосовать на официальном сайте команды.

Фото: https://www.williamsf1.com

Первый раунд голосования пройдёт с 26 мая по 4 июня, второй раунд — с 5 по 11 июня, а финал — с 12 по 23 июня.

В настоящий момент «Уильямс» занимает десятое место в Кубке конструкторов. После пяти Гран-при на счету британской команды одно очко. Лидером является австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», в активе которого 224 балла. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (102 очка). Топ-3 замыкает «Мерседес» (96 баллов).