Фредерик Вассёр рассказал о стратегии развития болида «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о планируемой стратегии внедрения обновлений в настройки болида в перспективе текущего сезона.
«Обновления, планируемые к этапу в Имоле, будут установлены на болиде уже в Монако. Но их будет довольно сложно оценить из-за особенностей трассы.
В Барселоне определённо будут представлены некоторые другие обновления. Но мы не планируем менять болид каждые пять гонок.
Мы будем привносить небольшие обновления каждую гонку. Поэтому я не хочу сказать, что скорость болида на этапе в Барселоне покажет весь наш потенциал. После него у нас будет немного обновлений в Монреале, потом следующий пакет – в Великобритании или Австрии.
На сегодняшний момент мы хотим немного обновлять болид каждую гонку до конца сезона», – приводит слова Вассёра портал Motorsport.com.
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