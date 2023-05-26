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Фредерик Вассёр высказался о шансах «Феррари» побороться за победу на ГП Монако

Фредерик Вассёр высказался о шансах «Феррари» побороться за победу на ГП Монако
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр признался, что рассчитывает побороться за победу на Гран-при Монако, который проходит с 26 по 28 мая.

«С самого начала сезона нам всегда удавалось бороться за поулы. А в Монако, когда стартуешь с первого ряда, можно смело рассчитывать на победу. Или, по крайней мере, шанс на неё точно будет. В общем, я считаю, что у нас будут шансы. Давайте просто посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Вассёра RaceFans.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. После пяти Гран-при на счету итальянской команды 78 очков. Лидером является «Ред Булл», в активе которого 224 балла. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (102 очка). Топ-3 с 96 баллами занимает немецкий гоночный коллектив «Мерседес».

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