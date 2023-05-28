Ферстаппен стал победителем Гран-при Монако, Алонсо — второй, Окон — третий

На Городской трассе Монте-Карло завершилась основная гонка Гран-при Формулы-1. Победу по её итогам одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Третьим на финиш впервые в этом сезоне пришёл француз Эстебан Окон («Альпин»).

Гран-при Монако. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 78 кругов.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +27.921.

3. Эстебан Окон («Альпин») +36.990.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.062.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +56.284.

6. Шарль Леклер («Феррари») +1:01.890.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.362.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:03.391.

9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

12. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

14. Александр Албон («Уильямс») +1 круг.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +2 круга.

16. Серхио Перес («Ред Булл») +2 круга.

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2 круга.

18. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.

Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.

Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл.