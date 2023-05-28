Окон отреагировал на подиум в Монако — для француза он третий в карьере
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 28 мая, в Монте-Карло. Напомним, француз финишировал третьим и в третий раз в карьере поднялся на подиум.
«Мы сделали это! Какой же великолепный уикенд от команды! Машина не переставала прогрессировать, а мы ни разу не ошиблись. Даже когда мы поставили промежуточные шины, круг получился идеальным.
Прошло немало времени с тех пор, как я поднимался на подиум, и я надеюсь, что это первый успех из многих. Вчера я не раз касался ограждений, однако сегодня я этого не сделал», – сказал Окон после выступления.
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