Окон отреагировал на подиум в Монако — для француза он третий в карьере

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 28 мая, в Монте-Карло. Напомним, француз финишировал третьим и в третий раз в карьере поднялся на подиум.

«Мы сделали это! Какой же великолепный уикенд от команды! Машина не переставала прогрессировать, а мы ни разу не ошиблись. Даже когда мы поставили промежуточные шины, круг получился идеальным.

Прошло немало времени с тех пор, как я поднимался на подиум, и я надеюсь, что это первый успех из многих. Вчера я не раз касался ограждений, однако сегодня я этого не сделал», – сказал Окон после выступления.

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