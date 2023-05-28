Гран-при Монако Ф-1: сможет ли Алонсо шокировать Ферстаппена и всех нас? LIVE!

После вынужденной паузы из-за наводнения в Имоле Формула-1 вернулась к нам в виде легендарной гонки в Монте-Карло. Максимально интересная квалификация всё равно подарила нам предсказуемого обладателя поула в лице Ферстаппена. Но что, если голландец стартует не лучшим образом и пропустит вперёд Фернандо Алонсо? Ведь обогнать потом испанца будет почти невозможно. Может, мы таки увидим 33-ю победу пилота «Астон Мартин»? Интригует и четвёртое место в квалификации Эстебана Окона — сможет ли его команда «Альпин» завоевать подиум? Разумеется, многое будет зависеть от возможного появления на трассе сейфти-кара и погоды: в воскресенье не исключён дождь.

Главные события седьмого этапа Формулы-1, а также основных гонок Формулы-3 и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!