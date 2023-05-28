Гран-при Монако Ф-1: сможет ли Алонсо шокировать Ферстаппена и всех нас? LIVE!

После вынужденной паузы из-за наводнения в Имоле Формула-1 вернулась к нам в виде легендарной гонки в Монте-Карло. Максимально интересная квалификация всё равно подарила нам предсказуемого обладателя поула в лице Ферстаппена. Но что, если голландец стартует не лучшим образом и пропустит вперёд Фернандо Алонсо? Ведь обогнать потом испанца будет почти невозможно. Может, мы таки увидим 33-ю победу пилота «Астон Мартин»? Интригует и четвёртое место в квалификации Эстебана Окона — сможет ли его команда «Альпин» завоевать подиум? Разумеется, многое будет зависеть от возможного появления на трассе сейфти-кара и погоды: в воскресенье не исключён дождь.
Главные события седьмого этапа Формулы-1, а также основных гонок Формулы-3 и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!
У Себастьяна Монтойи треснуло переднее антикрыло, а Кайо Коллет уезжает с трассы с пробитым колесом!
Несколько кругов Монтойя прессинговал Коллета, но никак не мог пройти, и между ними произошёл контакт в борьбе за пятое место — Себастьян в нём пропорол крылом шину соперника.
Что ж, Бедрин поднимается на 12-е место.
18-й круг: 1 Мини — 2 Беганович — 3 Арон — 4 Браунинг — 5 Барнард* — 6 Бортолето — 7 Колапинто — 8 О'Салливан — 9 Марти — 10 Соси — 11 Цолов — 12 Бедрин. * — штраф 10 секунд.
Виллагомес в «Раскассе» жёстко обогнал Хью Бартера, заправив последнего в стену. Это сражение за 19-е место.
Бартеру пришлось ехать в боксы, он возвращается в гонку последним — и тут же получает пять секунд штрафа за получение преимущества за пределами трассы.
Тем временем Мини оторвался от Бегановича на 1,4 секунды, Арон проигрывает лидеру уже почти пять и теперь попал под прессинг Люка Браунинга.
Арон и Браунинг
Фото: twitter.com/formula3
Бедрин по-прежнему в плотной группе между Цоловым и Гёте.
13-й круг: 1 Мини — 2 Беганович — 3 Арон — 4 Браунинг — 5 Коллет — 6 Монтойя — 7 Барнард* — 8 Бортолето — 9 Колапинто — 10 О'Салливан — 11 Марти — 12 Соси — 13 Цолов — 14 Бедрин. * — штраф 10 секунд.
Судьи обратили внимание, что Тейлор Барнард срезал на старте первый поворот. На связь с гонщиком вышел инженер и посоветовал вернуть две позиции.
Барнард пока седьмой, позади него идут лидер чемпионата Бортолето и Франко Колапинто.
Тейлор команду не послушал — и получил от стюардов штраф в десять секунд.
Не слишком дисциплинированно.
Автомобиль безопасности сворачивает на пит-лейн в конце пятого круга, гонка возобновляется. Пилоты выстраиваются в один ряд и сохраняют позиции, никто пока не рискует.
Беганович тем не менее не отпускает Мини — менее секунды между лидерами.
Мини возглавляет пелотон
Фото: twitter.com/formula3
Никита Бедрин держится 14-м. Перед ним Никола Цолов, позади — Оливер Гёте.
9-й круг: 1 Мини — 2 Беганович — 3 Арон — 4 Браунинг — 5 Коллет — 6 Монтойя — 7 Барнард — 8 Бортолето — 9 Колапинто — 10 О'Салливан — 12 Соси — 14 Бедрин.
Сейфти-кар на трассе — в 12-м повороте разбитая машина Идо Коэна.
Авария Идо Коэна
Фото: twitter.com/formula3
Мини удержался впереди на старте
Стартовала гонка Формулы-3! Габриэле Мини уверенно сохранил за собой первую позицию, Беганович второй, а Арон отбился от атак Браунинга.
Старт гонки Ф-3
Фото: twitter.com/formula3
Никита Бедрин пропустил Николу Цолова и идёт 14-м.
1-й круг: 1 Мини — 2 Беганович — 3 Арон — 4 Браунинг — 5 Коллет — 6 Монтойя — 7 Барнард — 8 Бортолето — 9 Колапинто — 10 О'Салливан — 12 Соси — 14 Бедрин.
Леонардо Форнароли заглох на старте прогревочного круга. Машину итальянца отталкивают на пит-лейн — теперь Форнароли придётся начать гонку оттуда, а не с десятого места.
С поул-позиции сегодня стартует Габриэле Мини, первый ряд с ним разделит Дино Беганович. Следом расположились Пол Арон и Люк Браунинг, сын Хуана-Пабло Монтойи Себастьян разделит третий ряд с Кайо Коллетом.
Габриэль Бортолето стартует седьмым. Соси на решётке только 12-й.
Россиянин Никита Бедрин квалифицировался 14-м.
Отметим, что трое пилотов PHM Racing — Пётр Висницки, София Флёрш и Роберто Фариа — стартуют с пит-лейна, поскольку после короткой гонки с машинами работал сотрудник, который не был к ним приписан.
Фото: FIA
28 мая в Монако начинается с гонки Формулы-3 — она стартует в 9:00 по Москве. Сначала вспомним положение в общем зачёте — Габриэль Бортолето на 17 очков опережает Грегуара Соси, единственного соперника, который сегодня способен отобрать у бразильца первую строчку.
1. Габриэль Бортолето (Trident) — 63 очка.
2. Грегуар Соси (ART) — 46.
3. Хосеп-Мария Марти (Campos) — 35.
4. Габриэле Мини (Hitech) — 30.
5. Леонардо Форнароли (Trident) — 28.
6. Дино Беганович (Prema) — 28.
7. Оливер Гёте (Trident) — 23.
8. Пол Арон (Prema) — 23.
9. Зак О’Салливан (Prema) — 20.
10. Франко Колапинто (MP) — 17.
У Никиты Бедрина очков пока нет.
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