В «Астон Мартин» объяснили пит-стоп Алонсо и заявили, что не опередили бы Ферстаппена

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал второй результат Фернандо Алонсо на Гран-при Монако, а также решение команды надеть на болид испанца шины «медиум» на пит-стопе, который проводили во время начавшегося дождя.

«Старт с первого ряда и финиш на втором месте на Гран-при Монако — потрясающий результат для всей команды — и существенный показатель того, какой путь мы преодолели вместе. Этой гонкой было трудно управлять. Мы надели на болид Фернандо шины «хард», надеясь использовать стратегию и «перепрыгнуть» Макса позднее в гонке. А затем начался дождь! Поначалу он был не слишком сильным, и мы надели «медиум», потому что на старом, изношенном «харде» трудно управлять машиной на мокрой трассе. Но дождь моментально усилился, так что логичным стал переход на промежуточные шины круг спустя. Это не повлияло на результат: мы бы в любом случае не догнали Макса», — приводит слова Крака пресс-служба «Астон Мартин».