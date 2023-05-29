Вольф объяснил своё обращение к Расселлу по радио в Монако

Глава «Мерседеса» Тото Вольф объяснил своё решение поговорить с пилотом команды Джорджем Расселлом во время гонки Гран-при Монако, прошедшего на минувших выходных в Монте-Карло.

Напомним, Вольф, которого нечасто можно услышать по радио, поддержал Расселла, совершившего ошибку, стоившую ему борьбы за подиум.

«Я уже поступал так. Иногда это обнадёживает и немного успокаивает. Пилоты не понимают, быстры они или нет. Когда вы только и делаете, что скользите из-за отсутствия сцепления, и кто-то сообщает вам, что вы быстры… Я делаю это, потому что гоночные инженеры говорят только по существу и обращают внимание на шины и стратегию. Я же стараюсь поддерживать в эмоциональном плане», – приводит слова Вольфа издание RacingNews365.