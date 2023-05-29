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Тимо Глок: Алонсо может стать серьёзным соперником для Ферстаппена

Тимо Глок: Алонсо может стать серьёзным соперником для Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок прокомментировал выступление двукратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена на Гран-при Монако, а также высказался о ближайших преследователях.

«После 39-й победы за «Ред Булл» Макс Ферстаппен чувствует, что для него нет предела. Он является эталоном на всех трассах и при любых условиях. Перес больше не может попадать в аварии, если хочет бороться за чемпионство. Ошибки недопустимы, потому что Алонсо всегда рядом и всегда на подиуме, постепенно наращивая давление на Ферстаппена.

Алонсо действительно может стать серьёзным соперником для Ферстаппена. Ещё одно возможное захватывающее противостояние. Очевидно, в какой-то момент у них будет плохой уикенд, и он станет возможностью для Переса», – приводит слова Глока Sky Sports.

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