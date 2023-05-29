Как «Феррари» могла так подставить Леклера и нужна ли трасса в Монако Ф-1? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Майами Формулы-1, который завершился убедительной победой Макса Ферстаппена.

«Астон Мартин» ошибся, когда позвал Алонсо в боксы и поставил «медиум»? Или просто решили сохранить второе место, а не бороться за первое?

Думаю, ошиблись. Команда не будет «не рисковать», а на следующем круге снова заезжать. Каждый пит-стоп — риск. Наоборот, рискнули поставить слики в меняющихся условиях.

Насколько сложно и опасно на сырой трассе ехать на старых шинах?

На сырой трассе на любых сликах ехать сложно. Особенно в Монако. Старые или свежие — сильно не влияет. На влажной трассе будет одинаково плохо.

Есть ли хоть что-то, за что можно придраться к Ферстаппену за этот Гран-при?

Пожалуй, нет. Идеально провёл уикенд.

Удивил ли подиум Окона или мы недооцениваем «Альпин»?

Они удивили в квалификации. По темпу в гонке всё было грустно: Эстебан прекрасно воспользовался трассой и не дал никому себя обойти. С Сайнсом был виден подход Окона: либо мы вместе уберёмся, либо я останусь спереди.

Расселл и Сайнс вылетели — можно ли обвинять пилотов за это или дождевые гонки — лотерея?

Сайнс был на сликах, и там лотерея. Расселл уже сам приехал на обочину, но опять же дождь шёл очень сильный. Но в любом случае вылетел — значил, поздно затормозил. Другие же не вылетели.

Как объяснить аварию Переса в начале квалификации? Может, нервы или вряд ли?

Чеко банально ошибся — бывает. Это был только первый сегмент, так что просто ошибся — нервы тут ни при чём. В тот момент он не мог и не должен был никого удивить. Но, кстати, удивил!

Пора ли «Феррари» увольнять гоночного инженера Леклера после очередной ошибки в квалификации, когда он не предупредил о Норрисе?

Не мне решать, но вопросы есть. Очень дурацкий штраф, если учесть все обстоятельства. Во-первых, это Монако: здесь это реальная потеря трёх позиций, а не три лишних обгона с DRS. Во-вторых, это третий сегмент, только 10 машин на трассе. Очень легко отследить, кто на каком круге, и очень глупо так попасться.

Хюлькенберга оштрафовали за жёсткий обгон Сарджента — по делу?

Выглядело диковато. Но иначе в Монако сложно. С моей точки зрения, можно было и не наказывать. Серьёзного контакта же удалось избежать. Да, поздно, да, грязно и плохо, но в поворот Нико попал.

Нужен ли Ф-1 Гран-при Монако или нынешняя трасса слишком скучна для чемпионата?

Гран-при Монако, конечно, нужен. А вот размер машин, которые едут по трассе, было бы классно уменьшить!

Сайнс предложил делить пилотов Ф-1 в квалификации Монако на две группы — логично или нарушение традиций?

Мне кажется, нелогично. Всегда по сухой городской трассе быстрее едет вторая группа. То есть заведомо пилот в первой группе будет терять место относительно конкурентов. Мне кажется, не стоит. Да, в квалификации в Монте-Карло сложно. Да, много машин, но все же в равных условиях. В этом году с трафиком вроде бы обошлось без больших проблем.