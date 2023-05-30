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«Определённый эффект есть». Лоран Росси оценил подиум Окона после критики команды

«Определённый эффект есть». Лоран Росси оценил подиум Окона после критики команды
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Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси прокомментировал третье место Эстебана Окона на Гран-при Монако. Ранее функционер раскритиковал результаты команды и её руководителя Отмара Зафнауэра.

«Рад за команду. Не скажу, что хочу третьих мест в каждой гонке, это нереально. Предстоит большая работа. Всё, что я хочу — повторения таких результатов. Я горжусь командой, и она должна гордиться.

Помогла ли моя критика? Рано говорить, это было бы самонадеянно. Конечно, определённый эффект есть. Улучшение скорости требует времени, необходимо обновлять машину, мы будем это делать. Если говорить об операционной работе, то ситуацию исправили, и я рад. Кроме того, команда показала хороший настрой. Сработала критика или нет, команда занялась тем, чего недостаёт», — цитирует Росси Reuters.

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