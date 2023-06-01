Ферстаппен дал совет Хэмилтону по поводу возможного завершения карьеры
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен посоветовал британцу Льюису Хэмилтону не смотреть на результаты голландца при принятии решения о возможном завершении карьеры.
«Нет, я не думаю, что ему нужно оглядываться назад. Он так многого добился в спорте», — приводит слова Ферстаппена Daily Express.
Действующий контракт британского пилота с «Мерседесом» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что «Феррари» готова предложить Хэмилтону внушительный контракт на сумму $ 50 млн.
Победа Ферстаппена на Гран-при Монако в минувшее воскресенье стала 39-й в его карьере. В активе Хэмилтона 103 победные гонки в Формуле-1.
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