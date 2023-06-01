Формула-Е уволила комментатора Формулы-1 на BBC за «неподобающее поведение» с женщинами

Формула-E в одностороннем порядке разорвала контракт с комментатором BBC Джеком Никколсом за «неподобающее поведение» в отношениях с женщинами.
«Формула-E может подтвердить, что провела расследование относительно жалоб на неподобающее поведение со стороны Джека Никколса. По результатам расследования контракт с комментатором был расторгнут», – сообщает пресс-служба гоночной организации.
По информации The Times, на Никколса поступили жалобы от трёх женщин, каждая из которых заявила, что он «трогал их в неподобающей манере».
Известно, что одна из женщин была девушкой комментатора. По предварительной информации, два других обвинения были выдвинуты свидетелями инцидентов, а не самими жертвами.
В настоящий момент Никколс был отстранён только от трансляций Формулы-E и продолжает работать на BBC.
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