В календаре Формулы-1 может появиться Гран-при Занзибара

Формула-1 может провести африканский Гран-при в Занзибаре (Танзания) вместо изначально планируемого этапа в ЮАР, сообщает портал Sportface.it.
По информации источника, правительство Танзании готово выделить € 500 млн для обеспечения проведения Гран-при Формулы-1. Проект также одобрил президент Занзибара.
Сообщается, что проект трассы в Занзибаре был создан в течение последней декады, а протяжённость трека должна составить около 7 км.
«Мы рады получить благословение Его Превосходительства Президента Занзибара и Председателя Революционного совета на проведение автоспортивных мероприятий в Занзибаре.
Это будет решающим фактором не только с точки зрения самой гонки. Это выведет Африку и Занзибар на мировую арену туризма и услуг», – приводит слова заместителя пресс-секретаря проекта Тулика Салим Тюрки Sportface.it…
Напомним, руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали не раз заявлял о желании провести гонку на африканском континенте. Промоутеры из ЮАР, которые уже связывались с ФИА, испытывают существенные трудности с проектом гонки и отложили её проведение до 2025 года.
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