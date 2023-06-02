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Обновления болида, которые подготовила «Феррари», должны были появиться намного позже

Обновления болида, которые подготовила «Феррари», должны были появиться намного позже
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Обновления, которые «Феррари» представила на Гран-при Испании, изначально планировалось сделать намного позже. Об этом рассказал пилот команды Карлос Сайнс.

«Едва ли можно представить, какие усилия были приложены в команды, чтобы подготовить этот пакет. Предполагалось, что новинки появятся намного позже, но на базе из-за сложившейся ситуации в последние несколько месяцев работали просто на пределе, чтобы попытаться сделать их раньше.

Ведь все видели, что начало сезона далось нам непросто. Мы боролись изо всех сил. Но благодаря этому первому шагу мы надеемся исправить имеющиеся у нас недостатки. Но это лишь первый шаг. Один из многих шагов, которые ещё предстоит сделать», — приводит слова Сайнса RaceFans.

Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:

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