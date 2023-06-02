Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алан Пермейн: болид «Альпин» не создан исключительно для Гран-при Монако

Алан Пермейн: болид «Альпин» не создан исключительно для Гран-при Монако
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн высказал мнение, что на болиде команды успеха можно добиваться не только в Монако, но и на других трассах. Напомним, на Гран-при Монако гонщик «Альпин» Эстебан Окон был третьим. Ещё один пилот французской команды, Пьер Гасли, был седьмым.

«Ожидание от Гран-при Испании? Честно говоря, примерно те же, что и от предыдущего этапа. Нельзя сказать, что наш болид создан исключительно для Монако. Всё дело в обновлениях, которые мы подготовили ещё в Имоле. Поэтому сейчас наша машина работает хорошо. Сейчас мы ожидаем, что покажем хороший результат в Барселоне. У нас впереди запланировано ещё одно небольшое обновление. На самом деле этот процесс будет продолжаться непрерывно», — приводит слова Пермейна Motorsport.

«Альпин» представила болид А523 на новый сезон Формулы-1:

Материалы по теме
Как «Феррари» могла так подставить Леклера и нужна ли трасса в Монако Ф-1? Разбор
Эксклюзив
Как «Феррари» могла так подставить Леклера и нужна ли трасса в Монако Ф-1? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023