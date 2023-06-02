Алан Пермейн: болид «Альпин» не создан исключительно для Гран-при Монако

Спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн высказал мнение, что на болиде команды успеха можно добиваться не только в Монако, но и на других трассах. Напомним, на Гран-при Монако гонщик «Альпин» Эстебан Окон был третьим. Ещё один пилот французской команды, Пьер Гасли, был седьмым.
«Ожидание от Гран-при Испании? Честно говоря, примерно те же, что и от предыдущего этапа. Нельзя сказать, что наш болид создан исключительно для Монако. Всё дело в обновлениях, которые мы подготовили ещё в Имоле. Поэтому сейчас наша машина работает хорошо. Сейчас мы ожидаем, что покажем хороший результат в Барселоне. У нас впереди запланировано ещё одно небольшое обновление. На самом деле этот процесс будет продолжаться непрерывно», — приводит слова Пермейна Motorsport.
«Альпин» представила болид А523 на новый сезон Формулы-1:
- 2 июня 2023
-
11:20
-
10:43
-
10:00
-
09:59
-
01:24
-
00:57
-
00:46
-
00:01
- 1 июня 2023
-
23:26
-
23:12
-
22:43
-
22:13
-
21:52
-
21:36
-
21:04
-
20:48
-
20:21
-
19:41
-
19:22
-
19:00
-
18:34
-
18:30
-
18:01
-
17:39
-
17:21
-
16:22
-
16:15
-
15:10
-
14:39
-
14:15
-
13:47
-
13:13
-
12:56
-
12:38
-
12:14