Нико Хюлькенберг отреагировал на третий результат на тренировках Гран-при Испании

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал третье место во второй свободной практике на Гран-при Испаниии.

«Думаю, наш результат был показательным, но я полагаю, что некоторые другие выступили хуже, чем могли. Было много топ-машин, которые наверняка прибавят за ночь.

Мы должны оставаться хладнокровными, быть реалистами. Для меня важно, чтобы были хорошие ощущения от машины, хороший ритм. Сегодня мне удалось это почувствовать, что является самым важным.

Надеюсь, что завтра будет такой же хороший день, что мы выжмем всё, что можем. Но снова будет очень плотная борьба. В целом машина ведёт себя здесь гораздо лучше, чем в Монако. Она незамедлительно обеспечила мне намного лучшие ощущения по сравнению с той трассой», — приводит слова Хюлькенберга Racer.